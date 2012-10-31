Требуются журналисты на постоянную работу

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Завершен66 заявок840 просмотров

Здравствуйте.

Для контентного проекта требуются на постоянную работу ответственные люди.

Тематики статей: Дом, Еда, Здоровье, Семья, Дети, Красота, Мода, Образование, Наука, Культура, Hi-Tech, Финансы, Путешествия, Психология, Животные, Хобби, Работа, Спорт, Учеба.

Каждая статья проходит жесткую проверку Редактором.

Стоимость одной статьи фиксированная 150 руб.

Количество знаков в статье от 1500 до 4000.

Описание работы смотрите в Инструкции (файл к вакансии)

Ждем заявок от ответственных и компетентных людей. Связь только SKYPE! Указывайте контактные данные, иначе заявки будут отклоняться.

Спасибо!

12 лет назад
lilraider
Антон 
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Habiba_Julia
Юлия 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$200
2 дня
Юлия - отличный фрилансер. Работу делает очень качественно, подходит к каждому заданию ответственно. Адекватно воспринимает объективную критику и доводит работу до идеала. Очень приятно сотрудничать с таким человеком!
Антон - замечательный заказчик! Правильно организовывает работу, ставит цели и задачи. Тактично указывает на ошибки в работе и всегда находит нужное решение, если возникают сложности. Очень приятный в общении, вежливый человек. Мне нравится работать с Антоном. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Habiba_Julia
Юлия 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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