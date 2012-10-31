Требуются журналисты на постоянную работу

Антон - замечательный заказчик! Правильно организовывает работу, ставит цели и задачи. Тактично указывает на ошибки в работе и всегда находит нужное решение, если возникают сложности. Очень приятный в общении, вежливый человек. Мне нравится работать с Антоном. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.