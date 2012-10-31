Требуется сценарист - автор начиток для видеороликов на игровую тематику (обзоры игр, топы и т.д.). Автор должен обладать чувством юмора и лаконичным стилем. Желательно иметь опыт аналогичной работы или, по крайней мере, понимать, чем отличается ...
Требуются журналисты на постоянную работу
Здравствуйте.
Для контентного проекта требуются на постоянную работу ответственные люди.
Тематики статей: Дом, Еда, Здоровье, Семья, Дети, Красота, Мода, Образование, Наука, Культура, Hi-Tech, Финансы, Путешествия, Психология, Животные, Хобби, Работа, Спорт, Учеба.
Каждая статья проходит жесткую проверку Редактором.
Стоимость одной статьи фиксированная 150 руб.
Количество знаков в статье от 1500 до 4000.
Описание работы смотрите в Инструкции (файл к вакансии)
Ждем заявок от ответственных и компетентных людей. Связь только SKYPE! Указывайте контактные данные, иначе заявки будут отклоняться.
Спасибо!
Выбранный исполнитель
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