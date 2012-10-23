Требуется сценарист - автор начиток для видеороликов на игровую тематику (обзоры игр, топы и т.д.). Автор должен обладать чувством юмора и лаконичным стилем. Желательно иметь опыт аналогичной работы или, по крайней мере, понимать, чем отличается ...
Нейминг русскоязычного кулинарного портала
Необходимо придумать ёмкое и понятное название для кулинарного ресурса, целью которого является как классическая каталогизация информации (рецепты), так и развитие коммьюнити на этой идейной базе.
Требования к домену:
1) Отсутствие сложный буквосочитаний, желательно избегать шипящих и "двойных" букв («sh», «ch», «yu» и т.п.);
2) Зона домена: .ru (будет плюсом наличие аналогичного домена в зоне .com), либо использование зоны, которая будет частью слова: gotov.im, gotovi.li, interes.no и т.п.
3) Желательно использование одного слова в названии, а не словосочитания
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг9 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо 4 статьи\обзора, сроки сегодня\завтра. 3 обзора по мобильной игре, и 1 обзор про мобильное приложение для соц. сети вк. Статьи необходимо написать с учетом ключевых слов (seo копирайтинг). Объем статьи ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10000
Для наполнения английского сайта нужны люди с филологическим образованием и идеальным знанием английского языка. Нужны порядка 4000-5000 текстов по 1000 знаков каждый. За текст плачу 2 доллара. Большая просьба, перед тем как ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Работа есть постоянно Стоимость за 1к копирайта 60 руб. Нужен человек - для кого копирайтинг это хлеб а не доп заработок.Копирайтинг33 заявкиЗакрыт13 лет назад
Написать тексты для сайта согласно ТЗ.Завершен13 лет назад
Срочно, для написания статей на сайты медицинской тематики нужны люди. Оплата - 2,5 доллара за статью 2000-2500 знаков. Планирую выбрать нескольких исполнителей. Текст можно рерайтить, можно сканировать с журналов, в общем ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад
еще одна статья про выборыЗавершен13 лет назад
- $50
Есть текст на русском языке (переведённый с англ), объёмом 3 листа А4 формата. Текст для буклета, который будет раздаваться компаниям - потенциальным спонсорам для развития нашего проекта. Необходимо переписать текст, с учётом, что его будут ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день, Нужен контент для страницы по хиропрактике. Нужно собрать 10 вопросов, которые могут волновать потенциального клиента и составить для них ответы. Пример: http://www.emkiro.ca/torontochiropractic.html?gclid=CK6Uz4fuqLICFUNTfAod5GYAww Контент составляется ...Завершен13 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно сделать рерайт 8 статей на тему "Игры для андроид". Одна статья 2500-2600 зн бп. Исходники находите сами. Нужно сдать до 20:00 по Москве. Оплата 35р 1000 знЗавершен13 лет назад