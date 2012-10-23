Нейминг русскоязычного кулинарного портала

# 1 — $ 50

Необходимо придумать ёмкое и понятное название для кулинарного ресурса, целью которого является как классическая каталогизация информации (рецепты), так и развитие коммьюнити на этой идейной базе.

Требования к домену:

1) Отсутствие сложный буквосочитаний, желательно избегать шипящих и "двойных" букв («sh», «ch», «yu» и т.п.);

2) Зона домена: .ru (будет плюсом наличие аналогичного домена в зоне .com), либо использование зоны, которая будет частью слова: gotov.im, gotovi.li, interes.no и т.п.

3) Желательно использование одного слова в названии, а не словосочитания