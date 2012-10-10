Контент на английском

Добрый день,

Нужен контент для страницы по хиропрактике.

Нужно собрать 10 вопросов, которые могут волновать потенциального клиента и составить для них ответы.

Пример:

http://www.emkiro.ca/torontochiropractic.html?gclid=CK6Uz4fuqLICFUNTfAod5GYAww

Контент составляется для сайта:

http://atcpainreliefdr.com (части контента можно так же брать этого сайта).

По обьемам 2-4к символов.

Указывайте пожалуйста так же цены (за 1к символов) и сроки.