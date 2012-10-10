Контент на английском

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Завершен5 заявок201 просмотр

Добрый день,

Нужен контент для страницы по хиропрактике.

Нужно собрать 10 вопросов, которые могут волновать потенциального клиента и составить для них ответы.

Пример:

http://www.emkiro.ca/torontochiropractic.html?gclid=CK6Uz4fuqLICFUNTfAod5GYAww

Контент составляется для сайта:

http://atcpainreliefdr.com (части контента можно так же брать этого сайта).

По обьемам 2-4к символов.

Указывайте пожалуйста так же цены (за 1к символов) и сроки.

13 лет назад
yoora
Юрий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vladch29
41 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Очень понравилось работать с Владимиром. Задание выполнено в срок и нет совершенно никаких замечаний по контенту. Редко кто может сделать так хорошо с первого раза. Спасибо огромное за сотрудничество. надеюсь на продолжение. Рекомендую!
Отличное сотрудничество. Все прошло быстро и без задержек. Желаю вам удачи в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

vladch29
41 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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