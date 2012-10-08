Копирайтер

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Закрыт14 заявок398 просмотров

Пишите только если у вас есть опыт. Никакой халтуры(грамотность на первом месте) . Высылайте предложения и резюме на alenichevltd @ mail.ru

оплата: вебмани

тематика: общая

65р за тысячу б.п.

13 лет назад
alenichevltd
Лев 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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