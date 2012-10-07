Текст для iPad Mini

# 1 — $ 20

Требуется копирайтер для постоянных заказов текстов описания товаров/написания статей/рерайтов обзоров для сайта интернет-магазина занимающегося продажей техники Apple

Конкурсная работа, написать seo продающий текст для пока не существующего Apple iPad mini

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Свои ваианты прилагаем в запароленных word файлах, пароль скидываем в личку. Если Вы не запаролите файлы и кто-то использует ваши тексты — к нам пожалуйста без претензий.