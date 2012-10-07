Здравствуйте. Требуется рерайтер новостей. Работа заключается в следующем: я Вам пересылаю новости в течении рабочего дня, Вы должны сделать ее рерайт и отправлять ...
Текст для iPad Mini
Требуется копирайтер для постоянных заказов текстов описания товаров/написания статей/рерайтов обзоров для сайта интернет-магазина занимающегося продажей техники Apple
Конкурсная работа, написать seo продающий текст для пока не существующего Apple iPad mini
Содержащий следующие ключевые слова:
apple ipad mini
эпл айпад мини
ipad mini
айпад мини
16gb
32gb
64gb
цена
цены
купить
дешево
недорого
продажа
в москве
с доставкой
Вхождения точные, непрямые точные, а так же вхождения словоформами.
Свои ваианты прилагаем в запароленных word файлах, пароль скидываем в личку. Если Вы не запаролите файлы и кто-то использует ваши тексты — к нам пожалуйста без претензий.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг20 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо написать грамотное описание медицинских товаров. Воды и бред писать не нужно. Только по делу. 1 товар = 1000 - 3000 описание. Уникальность 95% 1000 ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужен один грамотный копирайтер и рерайтер в одном лице, мамочки с детьми, которые то пишут, то не пишут, то ребенок заболел не подходят. Прошу писать только в том случае, если вы готовы работать на постоянной ...Завершен13 лет назад
Нужны расширенные описания автомобилей для портала рroрrokat.ru. По сути - краткий обзор автомобиля + краткое описание специфики аренды на основе данных портала. Например так: http://рroрrokat.ru/carmodel/show/id/45. Объем - порядка 1000 знаков (в указанном примере меньше). Необходим ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Всем привет! Нужно порядка 20 небольших текстиков по гемблингу (в сумме около 16 тысяч символов без пробелов). Задание очень простое - краткие описания слотов + вставить несколько ключей. За всё платим $20 (WM, ...Копирайтингнет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется фрилансер для написания обзора каталога №14 Орифлейм. Особое внимание уделить новинкам каталога. Статья должна отвечать следующим условиям: 1. Уникальность 100%, полезность для людей и осмысленность. Текст написан живым языком, не научный трактат, ...Завершен13 лет назад
Задача - сделать само описание (обзор) + Нужно будет найти 5-6 картинок + ссылка на видео ролик с игрой (на ютубе) Размер обзоров 1.2-2 тыс.зн без пробелов. Можно и без ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт13 лет назад
1. Новость о новой услуги предоставления хостинга на 1000 сим. Сама страница услуги уже есть потому не нужно расписывать что такое хостинг, а больше уклон на привлечение клиента. 2. Новость о планируемом выходе CMS ...Завершен13 лет назад
Необходим копирайтер на долгое время, для регулярного написания статей на ресторанно-барно-алкогольную тематику. Статьи обычно от 3000 до 10000 симоволов. Темы иногда буду присылать сам, иногда попросить придумать. Всегда обсуждается. Уникальность 100%. Оплата Яндекс деньги, вебмани. ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт13 лет назад
нужен текст для описания приложения в app store приложение - считать овец чтобы уснутьЗавершен13 лет назад