Требуется недорогой копирайтер

Необходим копирайтер на долгое время, для регулярного написания статей на ресторанно-барно-алкогольную тематику. Статьи обычно от 3000 до 10000 симоволов. Темы иногда буду присылать сам, иногда попросить придумать. Всегда обсуждается. Уникальность 100%. Оплата Яндекс деньги, вебмани. Главным критерием для выбора будет низкая цена. Работа будет постоянно и вряд ли закончится=)