Требуется недорогой копирайтер

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок328 просмотров

Необходим копирайтер на долгое время, для регулярного написания статей на ресторанно-барно-алкогольную тематику. Статьи обычно от 3000 до 10000 симоволов. Темы иногда буду присылать сам, иногда попросить придумать. Всегда обсуждается. Уникальность 100%. Оплата Яндекс деньги, вебмани. Главным критерием для выбора будет низкая цена. Работа будет постоянно и вряд ли закончится=)

Написание статей
13 лет назад
vihr1985
Илья 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

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