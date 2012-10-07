нужен текст для описания приложения в app store приложение - считать овец чтобы уснуть
Требуется недорогой копирайтер
Необходим копирайтер на долгое время, для регулярного написания статей на ресторанно-барно-алкогольную тематику. Статьи обычно от 3000 до 10000 симоволов. Темы иногда буду присылать сам, иногда попросить придумать. Всегда обсуждается. Уникальность 100%. Оплата Яндекс деньги, вебмани. Главным критерием для выбора будет низкая цена. Работа будет постоянно и вряд ли закончится=)
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