Нужен текст для описания App Store

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Завершен2 заявки169 просмотров

нужен текст для описания приложения в app store

приложение - считать овец чтобы уснуть

13 лет назад
3beeepb
47 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

samus_video
28 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$1
1 день
Нужный текст написан за 10 минут. Все на высшем уровне - то что нужно! Рекомендую всем.
Первый и, уверен, не последний наш проект с Павлом. Приятный человек. Рекомендую как заказчика.

Заявки фрилансеров

samus_video
28 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад