Разместить ссылку сайта на форумах города и бизнес

$50
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Закрыт4 заявки152 просмотра

Есть сайт vishivka39.ru , калининградская компания. Нужно разместить рекламное сообщение на форумах калининграда и добавить фирму в бизнес справочники Калининграда. Поиск форумов и справочников нужно осуществлять самостоятельно. Сроки не горят, стоимость за одно оставленное сообщение на форуме и справочнике, просьба писать сразу в проекте

13 лет назад
seo-prod
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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