. Текст для одной странице должен быть в пределах 2000 знаков. Текст должен быть продающим. Текст должен быть уникальным. Объем работы несколько десятков страниц) И 2-3 тысячи описаний - возможно, если нам это понадобится - ...
Несложное задание для тех, кто общается на форумах
Ребята-копиарйтеры, кто общается на всяких форумах более-менее приличных и посещаемых или кому не в лом зарегистрироваться. Хелп! Необходимо завести тему про книги, чтение (например, кто что любит читать, любимые писатели, молодые имена в литературе и пр). И упомянуть в этой теме автора и название его сборника (любого, их 4). ССЫЛКА на произведение НЕОБЯЗАТЕЛЬНА! Главное - имя и название произведения. Важно оставлять сообщения на разных форумах РАЗНЫЕ, а не штамповать одну и ту же тему про книги из форума в форум. Указывайте стоимость работы, выберу несколько активных исполнителей с базой форумов или готовых найти форумы в сети. Работы много, компания рассчитана на 3 месяца минимум. Пишите сюда или на мейл oblako1000(гав)yandex.ru
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