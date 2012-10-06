Перевод новостей с англ. на рус. и размещение

Нужно 2-3 человека, для написания рерайта (медицинская тематика). Даю готовый материал, который нужно отрерайтить. Объемы большие, нужно будет по 40-50 статьей в день с каждого исполнителя, оплата сразу же за выполненную работу. Так, что ...