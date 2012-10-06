Рерайт по теме автокредитование

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Закрыт4 заявки177 просмотров

здравствуйте

требуется рерайтпо теме автокредитование

где-то 10-12000 знаков

25 р за 1000

текст для людей - написано должно быть хорошо и понятно)))

пример http://www.avto-loan.ru/statis/statis_3.html

HTML
13 лет назад
zuich
Юрий 
56 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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