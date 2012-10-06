Требуются постоянные авторы для написания статей по теме создания картин по фотографии. www.fotokartina.com 1$ за 1000 знаков Техн.задание и ответы на интересующие вопросы можете ...
Технический копирайтинг/рерайтинг
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Для ежедневного написания технически грамотного, качественного контента, требуются начинающие рерайтеры/копирайтеры.
Тематика: кабельно-проводниковая, светотехническая и электротехническая продукция.
Необходимо качественное написание статей на каждую группу и подгруппу товаров, а так же качественный рерайт на каждый товар в отдельности.
Товары могут отличаться только цветом, размерами или мощностью, все остальное одинаковое. Необходимо уникальное описание, с использованием всех синонимов слов, для того, чтобы описание 10-20 одинаковых товаров, отличалось на 100% друг от друга! (проверяется с помощью Адвего).
Возможна работа в больших количествах и на постоянной основе, но только, для понравившихся авторов. На первых порах согласен на предоплату.
Жду Ваших предложений! Примеры ваших работ – обязательны! Предпочтение отдам – низкой цене и хорошей работоспособности.
P.S. Большая просьба! Рерайтеров и копирайтеров с завышенной оценкой своих работ и работоспособности, просьба не беспокоить!!!
С Уважением, Владимир.
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