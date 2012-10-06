Технический копирайтинг/рерайтинг

Здравствуйте, уважаемые специалисты!

Для ежедневного написания технически грамотного, качественного контента, требуются начинающие рерайтеры/копирайтеры.

Тематика: кабельно-проводниковая, светотехническая и электротехническая продукция.

Необходимо качественное написание статей на каждую группу и подгруппу товаров, а так же качественный рерайт на каждый товар в отдельности.

Товары могут отличаться только цветом, размерами или мощностью, все остальное одинаковое. Необходимо уникальное описание, с использованием всех синонимов слов, для того, чтобы описание 10-20 одинаковых товаров, отличалось на 100% друг от друга! (проверяется с помощью Адвего).

Возможна работа в больших количествах и на постоянной основе, но только, для понравившихся авторов. На первых порах согласен на предоплату.

Жду Ваших предложений! Примеры ваших работ – обязательны! Предпочтение отдам – низкой цене и хорошей работоспособности.

P.S. Большая просьба! Рерайтеров и копирайтеров с завышенной оценкой своих работ и работоспособности, просьба не беспокоить!!!

С Уважением, Владимир.