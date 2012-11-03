Требуется рерайт

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок353 просмотра

Ищу 4 хороших рерайтера на 5 дней работы.

Есть 4 сайта: недвижимость, новостной портал, автопортал и мужской портал.

На каждый из них мне нужен исполнитель, который отрерайтит 50 статей (~ 2000 символов каждая) за 5 дней. Т.е. я каждый день даю 10 исходников на рерайт, к вечеру нужно сдать уникальные статьи. Темы несложные, тематики общие...нужно будет вписать в каждую ключ.

Всю необходимую информацию предоставлю (заголовки, исходники, ключи и т.д.). Плачу за один такой рабочий день 500 рублей. Оплачивать могу ежедневно по факту сдачи работы.

Главное требование - пунктуальность. Рерайт 10 несложных статей в день по примерно 2000 символов каждая - задача вполне выполнимая. Мне нужны люди, которые не подведут меня за эти 5 дней. Ну и, соответсвенно, грамотность и уникальность статей должны присутствовать.

Буду рад ссылкам на портфолио, положительным отзывам и прочим ништякам:) Работать нужно начинать быстрее, поэтому затягивать с выбором исполнителей мне нет резона. Спасибо.

13 лет назад
L1ght64
Никита 
31 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

slon275
Андрей 
51 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$350
5 дней
Буквально влюбился в команду Андрея. За очень короткий срок сделали огромное количество работы по очень демократичной цене. Грамотность + уникальность присланных текстов на довольно высоком уровне. 100% буду обращаться к Андрею в дальнейшем. Человек очень приятен в общении, терпелив. Спасибо вам за работу!)
Хорошо поработали.

Заявки фрилансеров

slon275
Андрей 
51 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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