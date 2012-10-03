Написание отзывов о компании

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок173 просмотра

необходмы положительные отзывы о компании

1. есть небольшой список порталов да размещения отзывов

2. также, необходимы отзывы, опубликованные на порталах не из списка (от 5)

3. также, необходимы отзывы, опубликованные на личных страничках в соцсетях (не пустышках)

13 лет назад
toxavoc
Антон 
52 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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