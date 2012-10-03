Нужен копирайт и рерайт текстов на английском. Тексты юридической тематики. Желателен опыт подобных проектов. Присылайте, пожалуйста, примеры Ваших работ
Нужны тексты на тему каминов и печей для дома
Нужен человек, который будет писать тексты про камины и печи с некоторыми техническими моментами.
Суть - заполняем сайт интернет магазина каминов и печей.
Желательно знание тематики и не на словах.
Если вы не напишете о том что чугун не ржавеет, то вы нам подходите.
А если к каждому тексту будете подбирать по 2 тематичные качественные картинки, вообще красота!
Указывайте цену за 1000 символов и желательно реальный опыт в этой тематике...
Заявки фрилансеров
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