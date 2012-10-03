Нужны тексты на тему каминов и печей для дома

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Закрыт18 заявок213 просмотров

Нужен человек, который будет писать тексты про камины и печи с некоторыми техническими моментами.

Суть - заполняем сайт интернет магазина каминов и печей.

Желательно знание тематики и не на словах.

Если вы не напишете о том что чугун не ржавеет, то вы нам подходите.

А если к каждому тексту будете подбирать по 2 тематичные качественные картинки, вообще красота!

Указывайте цену за 1000 символов и желательно реальный опыт в этой тематике...

13 лет назад
Headweb
Игорь 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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