5 статей копирайт

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Закрыт17 заявок286 просмотров

1,5 тысячи знаков каждая

3 статьи о новом стартапе (не рекламная, а очень умная промо статья), ребята надо разобраться в стартапе, это не совсем просто.

2 статьи презентация нового прогрессивного музыкального исполнителя, очень модно, без рекламы откровенной тупой, четко надо презентовать в сми музыканта. стиль хип хоп

цены

данные дам

13 лет назад
stratev_design
Игорь 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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