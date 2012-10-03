5 статей копирайт

1,5 тысячи знаков каждая

3 статьи о новом стартапе (не рекламная, а очень умная промо статья), ребята надо разобраться в стартапе, это не совсем просто.

2 статьи презентация нового прогрессивного музыкального исполнителя, очень модно, без рекламы откровенной тупой, четко надо презентовать в сми музыканта. стиль хип хоп

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