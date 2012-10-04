Профессиональный обзор

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Закрыт1 заявка623 просмотра

Нужен профессиональный обзор на автомобильный видеорегистратор.

http://nevidimok.net/promo/procam/

Обзор основного функционала, сравнение с конкурентами.

5-6 т.з.

Предложения присылайте на [email protected] с пометкой (проф. обзор).

Необходима статья которой можно зачитаться и получить удовольствие!

13 лет назад
plastid
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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