Написание интересных статей, обзоров

Необходим рерайт (80% уникальность), от 2000 символов.

Тематика:"Интересное о бизнесе. Инвестиционные проекты. Идеи для бизнеса. Истории становления людей и компаний. Высокодоходные инвестиции. Дизайн как инвестиции в бизнес". Статьи необходимо размещать на стене и присылать на почту. http://vk.com/mir_biznesa

Внимание тему - выбираете сами, согласовываем, пишите. Строжайше запрещено копировать чужие тексты, которые идут вконтакте сплошным потоком. Статьи должны легко читаться и быть интересными для пользователей. Ищу несколько рерайтеров, которым близка данная тема.

Пишите свои цены за 1000 символов и какое кол-во статей можете писать в месяц (я не спешу, нужны толковые люди для написание интересных статей в тему).

Основная целевая аудитория: менеджеры средних и крупных компаний, директора.