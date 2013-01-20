Написание интересных статей, обзоров

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен17 заявок342 просмотра

Необходим рерайт (80% уникальность), от 2000 символов.

Тематика:"Интересное о бизнесе. Инвестиционные проекты. Идеи для бизнеса. Истории становления людей и компаний. Высокодоходные инвестиции. Дизайн как инвестиции в бизнес". Статьи необходимо размещать на стене и присылать на почту. http://vk.com/mir_biznesa

Внимание тему - выбираете сами, согласовываем, пишите. Строжайше запрещено копировать чужие тексты, которые идут вконтакте сплошным потоком. Статьи должны легко читаться и быть интересными для пользователей. Ищу несколько рерайтеров, которым близка данная тема.

Пишите свои цены за 1000 символов и какое кол-во статей можете писать в месяц (я не спешу, нужны толковые люди для написание интересных статей в тему).

Основная целевая аудитория: менеджеры средних и крупных компаний, директора.

Написание статей
13 лет назад
yyyurik
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Alex_Shik
Алексей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Отличные статьи + ответственный подход+хорошие цены + приятное общение = супер результат! Рекомендую!
Очень доволен работой с Юрием! Чёткие задания, моментальная оплата и, главное, приятное общение! Буду рад сотрудничеству в скором будущем!

Заявки фрилансеров

Alex_Shik
Алексей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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