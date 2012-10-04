Здравствуйте! Для написания качественного контента требуются рерайтеры/копирайтеры с опытом работы. Тематики разные: строительство, бизнес, отдых, техника. На первых порах оплата сразу после написания и проверки текста, потом раз в неделю. Оплата на WebMoney, до 30 ...
Журналист, ведущий онлайн-шоу (стартап-проекты)
Бизнес-инкубатор «IT Launchpad» ищет молодого журналиста (можно студента), который активно интересуется темой стартап-проектов, для написания статей по тематике стартап-проектов, ведения тематического он-лайн ток-шоу (в формате подкаста) в рамках нового проекта бизнес-инкубатора, а также регулярного общения в социальных медиа на страницах различных проектов бизнес-инкубатора.
Мы гарантируем:
- интересную работу по гибкому графику;
- стабильную зарплату;
- отсутствие "редакционной политики";
- знакомство с ведущими деятелями Интернет-рынка Украины.
Ключевые требования:
- активная жизненная позиция;
- интерес и общее понимание темы стартап-проектов;
- грамотная устная и письменная речь (русский и украинский язык);
- "любовь" к камере и умение вести активную тематическую дискуссию.
Предпочтений касательно пола, возраста и опыта соискателей не имеем.
Зарплата - по результатам собеседования, возможно долевое участие в проекте.
Резюме с фото (и видео, при наличии) просьба присылать на адрес: [email protected]
В комментарии к вашему резюме, обязательно напишите
почему тематика стартап проектов может быть тематикой вашей работы.
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