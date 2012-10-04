Журналист, ведущий онлайн-шоу (стартап-проекты)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрытнет заявок195 просмотров

Бизнес-инкубатор «IT Launchpad» ищет молодого журналиста (можно студента), который активно интересуется темой стартап-проектов, для написания статей по тематике стартап-проектов, ведения тематического он-лайн ток-шоу (в формате подкаста) в рамках нового проекта бизнес-инкубатора, а также регулярного общения в социальных медиа на страницах различных проектов бизнес-инкубатора.

Мы гарантируем:

- интересную работу по гибкому графику;

- стабильную зарплату;

- отсутствие "редакционной политики";

- знакомство с ведущими деятелями Интернет-рынка Украины.

Ключевые требования:

- активная жизненная позиция;

- интерес и общее понимание темы стартап-проектов;

- грамотная устная и письменная речь (русский и украинский язык);

- "любовь" к камере и умение вести активную тематическую дискуссию.

Предпочтений касательно пола, возраста и опыта соискателей не имеем.

Зарплата - по результатам собеседования, возможно долевое участие в проекте.

Резюме с фото (и видео, при наличии) просьба присылать на адрес: [email protected]

В комментарии к вашему резюме, обязательно напишите

почему тематика стартап проектов может быть тематикой вашей работы.

Написание статей
13 лет назад
IT-Launchpad
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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