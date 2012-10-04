Здравствуйте! Для написания качественного контента требуются рерайтеры/копирайтеры с опытом работы. Тематики разные: строительство, бизнес, отдых, техника. На первых порах оплата сразу после написания и проверки текста, потом раз в неделю. Оплата на WebMoney, до 30 ...
Рерайт 3000 зн. б/п
Рерайт текста на тему металлопластиковых окон. 3000 зн б/п
Срочно, надо успеть за сегодня.
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