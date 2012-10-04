Копирайтер для новостного раздела сайта

Требуется копирайтер для постоянного сотрудничества для ведения новостной ленты.

1 новость каждый день, 5 новостей в неделю (выходные – суббота и воскресенье)

Тематика:

1. Видеокамеры

2. Кинокамеры

3. Цифровые кинокамеры

4. 3d камеры

5. Видеотехника

Требования – уникальный контент, технический копирайт, 2000 зн без пробелов.

Оформление – 2 картинки + 1 ролик с ютуба или 3 картинки в теле новости, 2 ссылки внутри новости на продукты нашего сайта, подзаголовки.

А также:

1. Самостоятельный поиск материала и подбор изображений.

2. Самостоятельная публикация материала – загрузка картинок, оформление текста.

Работа постоянная, в данный момент нужна 1 новость каждый день, 5 новостей в неделю (выходные – суббота и воскресенье)

Оплата:

275 руб за новость (5500 руб в месяц) – написание новости + публикация на сайте.

Вебмани или Яндекс. По всем вопросам пишите в личку.