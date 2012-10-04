Копирайтер для новостного раздела сайта

$176
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок715 просмотров

Требуется копирайтер для постоянного сотрудничества для ведения новостной ленты.

1 новость каждый день, 5 новостей в неделю (выходные – суббота и воскресенье)

Тематика:

1. Видеокамеры

2. Кинокамеры

3. Цифровые кинокамеры

4. 3d камеры

5. Видеотехника

Требования – уникальный контент, технический копирайт, 2000 зн без пробелов.

Оформление – 2 картинки + 1 ролик с ютуба или 3 картинки в теле новости, 2 ссылки внутри новости на продукты нашего сайта, подзаголовки.

А также:

1. Самостоятельный поиск материала и подбор изображений.

2. Самостоятельная публикация материала – загрузка картинок, оформление текста.

Работа постоянная, в данный момент нужна 1 новость каждый день, 5 новостей в неделю (выходные – суббота и воскресенье)

Оплата:

275 руб за новость (5500 руб в месяц) – написание новости + публикация на сайте.

Вебмани или Яндекс. По всем вопросам пишите в личку.

13 лет назад
funvision
Евгений 
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

cherry19
Ольга 
43 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$8
1 день
Все ОК.
Хороший заказчик, сложная тематика и много дополнительной работы. Оплата по срокам, всегда на связи

Заявки фрилансеров

cherry19
Ольга 
43 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад

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