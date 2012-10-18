Нужна верстка страницы по 2 элемента в ряд, нужно заранее сделать несколько рядов Формат страницы – HTML Верстка с соблюдением отступов спрапва и слева, и между объектами таблицы, т.е. с соблюдением дизайна сайта. Должна валидно ...