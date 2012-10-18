Необходим качественный рерайт новостей 1000 символов, 1 фото + 1 видео с ютуба. Оформление на сайте, размещение на форуме (одна строчка со ссылкой на новость) 5 новостей в неделю. (пн-пт) стоимость 140 руб. - 1 ...
- $100Копирайтинг28 заявокЗакрыт10 лет назад
- $13
Нужна верстка страницы по 2 элемента в ряд, нужно заранее сделать несколько рядов Формат страницы – HTML Верстка с соблюдением отступов спрапва и слева, и между объектами таблицы, т.е. с соблюдением дизайна сайта. Должна валидно ...HTML-верстка25 заявокЗакрыт10 лет назад
- $16
Скачать 2-4 ролика с Ютуба, смонтировать 2 ролика по ТЗ и закачать на Ютуб и Yandex 200 р. за монтаж 1 ролика Загрузка на Ютуб и Yandex - 40 р. 1 ролик За более подробной информацией обращайтесь ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $8
Нужно сделать качественный рерайт описаний товаров из указанных категорий. Текст нужно сократить примерно на 50% (оставить только фактическую и самую важную информацию — технические параметры, особенности, которые не подпадают под раздел технические параметры). Изменить формулировки предложений ...Копирайтинг29 заявокЗакрыт11 лет назад
Скачивание видеороликов, по необходимой тематике, с Ютуб. Монтаж по ТЗ Закачка роликов на интернет ресурс 11$ за 1 ролик. Проект долгосрочный Работа осуществляется еженедельно с понедельника по пятницу За более подробной информацией обращайтесь ICQ: 374979279 Обязательные требования: Четкое выполнение поставленных задач. Соблюдение сроков.Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать качественный рерайт описаний товаров из указанных категорий. Текст нужно сократить примерно на 50% (оставить только фактическую и самую важную информацию - технические параметры, особенности, которые не подпадают под раздел технические параметры). Изменить формулировки предложений ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $16
Необходимо сверстать письма для рассылки пользователям. Требования: Должен быть чистый HTML для прохождения спам-фильтров Должны правильно отображаться во всех браузерах и почтовых программахHTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $176
Требуется копирайтер для постоянного сотрудничества для ведения новостной ленты. 1 новость каждый день, 5 новостей в неделю (выходные – суббота и воскресенье) Тематика: 1. Видеокамеры 2. Кинокамеры 3. Цифровые кинокамеры 4. 3d камеры 5. Видеотехника ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад