funvision

Евгений Подгайнов funvision

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Автор новостей для сайта

    $100

    Необходим качественный рерайт новостей 1000 символов, 1 фото + 1 видео с ютуба. Оформление на сайте, размещение на форуме (одна строчка со ссылкой на новость) 5 новостей в неделю. (пн-пт) стоимость 140 руб. - 1 ...

    Новости для сайта
    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка страницы сайта

    $13

    Нужна верстка страницы по 2 элемента в ряд, нужно заранее сделать несколько рядов Формат страницы – HTML Верстка с соблюдением отступов спрапва и слева, и между объектами таблицы, т.е. с соблюдением дизайна сайта. Должна валидно ...

    Дизайн сайтаHTML
    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Монтаж и выкладка видеороликов на Youtube

    $16

    Скачать 2-4 ролика с Ютуба, смонтировать 2 ролика по ТЗ и закачать на Ютуб и Yandex 200 р. за монтаж 1 ролика Загрузка на Ютуб и Yandex - 40 р. 1 ролик За более подробной информацией обращайтесь ...

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт текстов

    $8

    Нужно сделать качественный рерайт описаний товаров из указанных категорий. Текст нужно сократить примерно на 50% (оставить только фактическую и самую важную информацию — технические параметры, особенности, которые не подпадают под раздел технические параметры). Изменить формулировки предложений ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исполнитель для монтажа видеороликов

    Скачивание видеороликов, по необходимой тематике, с Ютуб. Монтаж по ТЗ Закачка роликов на интернет ресурс 11$ за 1 ролик. Проект долгосрочный Работа осуществляется еженедельно с понедельника по пятницу За более подробной информацией обращайтесь ICQ: 374979279 Обязательные требования: Четкое выполнение поставленных задач. Соблюдение сроков.

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исполнитель для обработки текстов

    Нужно сделать качественный рерайт описаний товаров из указанных категорий. Текст нужно сократить примерно на 50% (оставить только фактическую и самую важную информацию - технические параметры, особенности, которые не подпадают под раздел технические параметры). Изменить формулировки предложений ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется верстка

    $16

    Необходимо сверстать письма для рассылки пользователям. Требования: Должен быть чистый HTML для прохождения спам-фильтров Должны правильно отображаться во всех браузерах и почтовых программах

    HTML
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтер для новостного раздела сайта

    $176

    Требуется копирайтер для постоянного сотрудничества для ведения новостной ленты. 1 новость каждый день, 5 новостей в неделю (выходные – суббота и воскресенье) Тематика: 1. Видеокамеры 2. Кинокамеры 3. Цифровые кинокамеры 4. 3d камеры 5. Видеотехника ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
cherry19
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$8
10 баллов
10 лет назад
Копирайтер для новостного раздела сайта
Хороший заказчик, сложная тематика и много дополнительной работы. Оплата по срокам, всегда на связи
Все ОК.
Ответный отзыв