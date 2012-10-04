Рерайтер, тематика - деловые новости и политика

Добрый день.

Нужен удаленный сотрудник для работы на постоянной основе.

Необходимо писать на портал деловой тематики тематики 2 статьи в день 5 дней в неделю на заданные темы в соответствии с ТЗ (см. прикрепленный файл). Допустим рерайт, но уникальность должна быть 100%.

Оплата по договоренности.

Связь через скайп: serganisimov