Нужны 15 статей на тему строительство

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок199 просмотров

Ищу грамотных людей. Нужны 15 статей на тему строительство ( любые статьи по этой теме). Оплата 30 руб.к.з.б.п. Статьи должны быть на 1250 - 1300 знаков . Выплаты сразу после проверке. Единственное условие Уникальность работ не ниже 95% по ETXT или 100% по Advego.

13 лет назад
mig20008
Михаил 
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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