Ищу грамотных людей. Нужны 15 статей на тему строительство ( любые статьи по этой теме). Оплата 30 руб.к.з.б.п. Статьи должны быть на 1250 - 1300 знаков . Выплаты сразу после проверке. Единственное условие Уникальность работ не ниже 95% по ETXT или 100% по Advego.