Что нужно? Написание постов в блог на тему "интернет-маркетинг". Предоставляю ссылки на источники, откуда брать информацию. Нужны уникальные (100%) тексты с умеренной тошнотой, посты в тематический блог. Какой объем работы? В начале ...
Нужны 15 статей на тему строительство
Ищу грамотных людей. Нужны 15 статей на тему строительство ( любые статьи по этой теме). Оплата 30 руб.к.з.б.п. Статьи должны быть на 1250 - 1300 знаков . Выплаты сразу после проверке. Единственное условие Уникальность работ не ниже 95% по ETXT или 100% по Advego.
Заявки фрилансеров
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