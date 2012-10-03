Написание статьи бизнес-тематики

$50
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Закрыт3 заявки126 просмотров

Нужен талантливый писатель, способный выслушав идею, на базе ее

написать статью бизнес тематики (3-5 тыс зн).

Нужен шедевр!

Общение ТОЛЬКО голосом по Скайпу.

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Написание статей
13 лет назад
dad113
Андрей 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров