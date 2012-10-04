Требуется копирайтер на тему SEO, SMM

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок214 просмотров

Необходимо написание статей на темы связанные с продвижением сайтов, аналитикой сайтов, повышением конверсии, технического аудита сайта и т.п.

Вы не обязательно должны быть профессиональным журналистом, главное это разбираться в данной теме!

А чтобы очень хорошо в ней разбираться, скорее всего вы должны хоть и на начальном уровне, но уметь продвигать сайты.

Плачу достойно, но только если вы действительно разбираетесь в теме (так что завышать цену не стоит).

От вас жду:

*примеры работ на данную тематику

*вашу цену

*будет огромный плюс - если есть, примеры сайтов, с которыми вы работали в плане seo (возможны и свои проекты)

Затем вам будет предложено написать текстовое задание. Если все ок, по всему подходите - начинаем сотрудничество!

Написание статей
13 лет назад
SEOinSoul
Илья 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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