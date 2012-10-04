На сайт вопросов и ответов требуеться копирайтер

Всем доброго времени суток. И так по сути вопроса необходимо заполнить сайт http://ottvet.ru/ Интересными статьями, отвечающими на вопрос КАК или другим полезным контентом.

Тематик на сайте много поэтому, каждый найдет что-то себе по душе. Особенно интересны специалисты по тематикам дизайн/ремонт. Что требуется написать статью объемом в пределах 2000, желательно с доп картинками и видио (можно просто указать ссылками откуда взять). Тематику статьи выбираете сами.

Оплата на пробный период (3-5 статей) по 30 рублей за статью. Дальше подниму до 40.