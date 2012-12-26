numinoross

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Нужен контент менеджер для подбора и размещения контента в 38 статьях. Предпочтение девушкам - Нужно найти подходящий контент из нескольких источников и залить на сайт -Тематика мода, поэту нужно иметь представление о теме и уметь подобрать красивые ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт7 лет назад
Приветствую. Ищу девушку на сайт о моде [url=http://modnaya-nataly.ru/]http://modnaya-nataly.ru/[/url]. Люблю работать с инициативными новичками, поэтому отдаю им предпочтение. Требования Возраст 18-32 года Любить и следить за модной индустрией или быть готовым это сделать Иметь чувство стиля Грамотно и лаконично излагать мысли Умение укладываться в ...Закрыт7 лет назад
Приветствую. Ищу девушку на сайт о моде [url=http://modnaya-nataly.ru/]http://modnaya-nataly.ru/[/url]. Люблю работать с инициативными новичками, поэтому отдаю им предпочтение. Требования Возраст 18-32 года Любить и следить за модной индустрией или быть готовым это сделать Иметь чувство стиля Грамотно и лаконично излагать мысли Умение укладываться в ...Копирайтинг38 заявокЗакрыт8 лет назад
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Всем привет. Ищутся девушки для проекта о стиле и моде http://nataly-moda.ru/ Обязанности: Грамотно и без воды писать тексты на заданные темы и подбирать интересные картиночки) Все Преимущества Я уже давно работаю в сфере женских сайтов и люблю работать именно ...Копирайтинг262 заявкиЗакрыт9 лет назад
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Есть сайт по воркауту http://allworkout.ru/ и для него требуется автор Нужно знать или быть готовым этому обучиться - Что такое воркаут или любить заниматься спортом - Уметь грамотно писать тексты и находить интересный материал по теме - Работать с ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт10 лет назад
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Приветствую. Ищу рерайтера на сайт автоновостей. Работа простая и справиться даже человек малоразбирающийся в авто. Заключается в следующем ВЫ подбираете автоновость Вы рерайтите автоновость Вы публикуете автоновость с картинкой Если не умеете публиковать все научу и покажу, главное ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Вот шаблон http://wp-templates.ru/themes/dyne.zip Нужно Сменить шрифт на более читабельный Сделать кнопку "читать далее" более гармоничной Обводку картинок сделать более соответствующей стилю Убрать левые ссылки Интегрировать несколько виджетов и плагинов "похожие записи" "постраничная навигация" "лучшие записи" "последние записи" Все это есть в другом платном шаблоне, но нужно ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Всем привет. Ищутся девушки для проекта о молодости и красоте http://prebiokosmetik.ru Обязанности: Грамотно и без воды писать тексты на заданные темы Все Преимущества Я уже давно работаю в сфере женских сайтов и люблю работать именно с новичками. С меня обучение ...Копирайтинг73 заявкиЗакрыт11 лет назад
Всем привет. Ищу рерайтера-копирайтера на сайт женской тематики. Требования стандартные — текст должен быть логичен и понятен, а так же не содержать грамматических и стилистических ошибок. Оплата 40 рублей за статью (1300–1700 знаков без ...Закрыт11 лет назад
Всем привет, нужны люди для работы на сайтах http://prebiokosmetik.ru/ и http://dlya-woman.ru/ . Нужен человек для рерайта новостей женской направленности, на данный момент требования к соискателям следующие. Нужно найти интересную новость или совет по тематике (психология, ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт11 лет назад
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