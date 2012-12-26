numinoross

Николай Василенко numinoross

 
37 летУкраина/Донецк
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработать плагин

    Приветствую. Нужно доработать шаблон отображения ссылок для плагина shortcodes ultimate Доработать нужно teaser-loop.php Нужно чтобы отображался, как "Related Articles"  у записи http://plenitelnaya.ru/moda/modnye-zhenskie-rubashki-vesna-leto-2017-foto.html вот скрин http://clip2net.com/s/3HfbzGI   Кого заинтересовало - готов выслушать цены на работу   код [code]﻿ have_posts() ) { ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Контент менеджер для женского сайта

    Нужен контент менеджер для подбора и размещения контента в 38 статьях. Предпочтение девушкам - Нужно найти подходящий контент из нескольких источников и залить на сайт -Тематика мода, поэту нужно иметь представление о теме и уметь подобрать красивые ...

    WordPress
    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Автор на сайт о моде и стиле

    Приветствую. Ищу девушку на сайт о моде [url=http://modnaya-nataly.ru/]http://modnaya-nataly.ru/[/url]. Люблю работать с инициативными новичками, поэтому отдаю им предпочтение. Требования Возраст 18-32 года Любить и следить за модной индустрией или быть готовым это сделать Иметь чувство стиля Грамотно и лаконично излагать мысли Умение укладываться в ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Автор на сайт о моде

    Приветствую. Ищу девушку на сайт о моде [url=http://modnaya-nataly.ru/]http://modnaya-nataly.ru/[/url]. Люблю работать с инициативными новичками, поэтому отдаю им предпочтение. Требования Возраст 18-32 года Любить и следить за модной индустрией или быть готовым это сделать Иметь чувство стиля Грамотно и лаконично излагать мысли Умение укладываться в ...

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Модница на блог о стиле

    $10

    Всем привет. Ищутся девушки для проекта о стиле и моде http://nataly-moda.ru/ Обязанности: Грамотно и без воды писать тексты на заданные темы и подбирать интересные картиночки) Все Преимущества Я уже давно работаю в сфере женских сайтов и люблю работать именно ...

    Копирайтинг262 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирайтер на игровой сайт

    Нужен маньяк компьютерных игр, умеющий красочно и понятно расписывать гайды по прохождения игр. Нужен на постоянку Оплата от 30р за 1000 возможен карьерный рост и другие приятные плюшки от администрации

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен хедер на сайт о моде

    Приветствую Нужен специалист который сделает логотип на сайт http://ladynataly.ru/ 1 Сталкиваюсь с этим впервые поэтому даже не знаю сколько это может стоить 2 Адаптировать и создать логотип в стиле http://www.vogue.ua/ под мой сайт 3 Сроки не поджимают, пусть будет ...

    Логотип для сайта
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайтер на сайт о здоровье

    Есть сайт по воркауту http://allworkout.ru/ и для него требуется автор Нужно знать или быть готовым этому обучиться - Что такое воркаут или любить заниматься спортом - Уметь грамотно писать тексты и находить интересный материал по теме - Работать с ...

    Joomla
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен копирайтер на сайт о собаках

    $100

    Здравствуйте. Нужно заполнить сайт http://mybestdog.ru/, ЧТО НУЖНО -Написать цикл статей по воспитанию и дрессировке собак различных пород, а также о том что с этим связано. -Хоть немного разбираться в вопросе или быть готовым потратить время на это -Грамотно и ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайтеры на сайт женской тематики

    Всем привет. Ищутся девушки для проекта о молодости и красоте http://freefromfat.ru/ Обязанности: Грамотно и без воды писать тексты на заданные темы Все Преимущества Я уже давно работаю в сфере женских сайтов и люблю работать именно с новичками. С меня обучение ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Автор обзоров онлайн игр

    Приветствую. На сайт http://www.danygame.com/ нужны обзорщики онлайн игр. Требования - любить и уметь играть в онлайн игры - красиво и ненавязчиво о них писать Будут нужно - писать обзоры новых -делать понятные и информативные гайды -подбирать интересные новости индустрии К вопросу подходить творчески ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтеры женской тематики

    Всем привет. Ищутся девушки для проекта о молодости и красоте http://prebiokosmetik.ru Обязанности: Грамотно и без воды писать тексты на заданные темы Все Преимущества Я уже давно работаю в сфере женских сайтов и люблю работать именно с новичками. С меня обучение ...

    Копирайтинг65 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтер автоновостей. Работа простая и постоянная

    Приветствую. Ищу рерайтера на сайт автоновостей. Работа простая и справиться даже человек малоразбирающийся в авто. Заключается в следующем ВЫ подбираете автоновость Вы рерайтите автоновость Вы публикуете автоновость с картинкой Если не умеете публиковать все научу и покажу, главное ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Внести изменения в шаблон вордпресс

    Вот шаблон http://wp-templates.ru/themes/dyne.zip Нужно Сменить шрифт на более читабельный Сделать кнопку "читать далее" более гармоничной Обводку картинок сделать более соответствующей стилю Убрать левые ссылки Интегрировать несколько виджетов и плагинов "похожие записи" "постраничная навигация" "лучшие записи" "последние записи" Все это есть в другом платном шаблоне, но нужно ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайтеры на женский сайт

    Всем привет. Ищутся девушки для проекта о молодости и красоте http://prebiokosmetik.ru Обязанности: Грамотно и без воды писать тексты на заданные темы Все Преимущества Я уже давно работаю в сфере женских сайтов и люблю работать именно с новичками. С меня обучение ...

    Копирайтинг73 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтеры на женскую тематику

    Всем привет. Ищу рерайтера-копирайтера на сайт женской тематики. Требования стандартные — текст должен быть логичен и понятен, а так же не содержать грамматических и стилистических ошибок. Оплата 40 рублей за статью (1300–1700 знаков без ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Автор новостей для женской аудитории

    Всем привет, нужны люди для работы на сайтах http://prebiokosmetik.ru/ и http://dlya-woman.ru/ . Нужен человек для рерайта новостей женской направленности, на данный момент требования к соискателям следующие. Нужно найти интересную новость или совет по тематике (психология, ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Простой рерайт для разминки

    $50

    Всем привет. Я все так же ищу авторов для сайта http://ottvet.ru . В этот раз несколько изменил требования. Тематика строительство, исходники предоставлю они достаточно легкие, но для полноты картины придется обратиться к сторонним источникам. Требования ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обзоры и новости по аниме

    Всем доброго времени суток. В активе появился аниме портал http://animesee.com/ и нужен любитель и знаток, способный писать обзоры и новости по этой тематике. Требуеться написать новости-обзоры (1200-1500) добавить картинку или треллер и разместить на ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • На сайт вопросов и ответов требуеться копирайтер

    Всем доброго времени суток. И так по сути вопроса необходимо заполнить сайт http://ottvet.ru/ Интересными статьями, отвечающими на вопрос КАК или другим полезным контентом. Тематик на сайте много поэтому, каждый найдет что-то себе по душе. Особенно ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Arkaim92
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Доработать плагин
Отличный заказчик, рекомендую!
Ответственный подход к работе и соблюдение сроков. Очень быстро отвечает на сообщения и делает все нужные доработки.
Ответный отзыв
Tanya84
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Рерайтер автоновостей. Работа простая и постоянная
Отличный заказчик, четко ставит задачу, терпелив. Оплата всегда четко по графику. Приятно работать. Рекомендую всем.
Адекватный исполнитель... приятно работать.
Ответный отзыв
FladeX
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Внести изменения в шаблон вордпресс
Чёткая постановка задачи и своевременная оплата. Николай отличный заказчик, рекомендую.
Одни положительные эмоции. Быстро, вежливо, четко)
Ответный отзыв