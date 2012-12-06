Tanya84

Татьяна Tanya84

 
39 летУкраина/Сумы
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Всем привет!

Спасибо, что заинтересовались моей кандидатурой.

Качественный рерайт/копирайт. Любая работа с текстами. Технические статьи. Всегда выхожу на связь. Придерживаюсь сроков. Пишу быстро и грамотно.

Могу писать новости, обзоры.

Знание языков

• Украинский (в совершенстве)

• Русский (в совершенстве)

К работе отношусь ответственно.

С уважением Татьяна!

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Отзывы заказчиков
numinoross
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Рерайтер автоновостей. Работа простая и постоянная
Адекватный исполнитель... приятно работать.
Отличный заказчик, четко ставит задачу, терпелив. Оплата всегда четко по графику. Приятно работать. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
interser
Антон 
47 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
16 отзывов
$1
10 баллов
11 лет назад
Рерайтер новостей интернет-магазинов
Хорошее и ответственное выполнение поставленной задачи.
Очень понимающий заказчик. Всегда четко ставит задачу. Оплата происходит моментально. Всем советую работать с Антоном. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Elena_Neira
Елена 
32 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$7
10 баллов
11 лет назад
Требуется одна статья о клубнике.
Татьяна вовремя справилась с работой, выполнила все указания точно и без лишних вопросов. Надеюсь на длительное сотрудничество, т.к. редко можно найти таких ответственных и находящихся постоянно на связи работников. Татьяне огромное спасибо!
Елена ответственный заказчик. Оплату произвела вовремя, без задержек. Сейчас трудно найти такого работодателя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Советую всем работать с таким человеком.
Ответный отзыв
aleshaaa
Алексей 
58 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Исполнитель для написания обзоров
Очень хорошая исполнительница. Работу выполняла качественно и грамотно и самое главное в срок. Будем сотрудничать и в дальнейшем.
Очень хороший работодатель. Всегда выходит на связь, не пропадает. Обязательно поможет с источниками, и ответит на все интересующие вопросы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую работать с Алексеем .
Ответный отзыв
lidagabrisyuk
Лидия 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Ищу рерайтеров-новичков
Отличный исполнитель, грамотный, отечественный. все делает безупречно и четко следует моим требованиям. приятно общаться, делает срочные работы и всегда на связи)) рекомендую работать с Татьяной) сейчас таких работников мало к сожалению. было приятно сотрудничать.
Очень хороший, просто классный работодатель. Всегда поможет и разъяснит все, всегда на связи. Ответит на любой вопрос, на любую тему. Очень терпелива к моим ошибкам. Лида научила меня всему, что я теперь знаю. Приятно работать, надеюсь, что продолжим в этом духе. Советую всем такого учителя.
Ответный отзыв
Копирайтинг
5 отзывов
от $10
от 10 дней
#388
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $10
от 10 дней
#5136