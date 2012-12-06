Всем привет!
Спасибо, что заинтересовались моей кандидатурой.
Качественный рерайт/копирайт. Любая работа с текстами. Технические статьи. Всегда выхожу на связь. Придерживаюсь сроков. Пишу быстро и грамотно.
Могу писать новости, обзоры.
Знание языков
• Украинский (в совершенстве)
• Русский (в совершенстве)
К работе отношусь ответственно.
С уважением Татьяна!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Адекватный исполнитель... приятно работать.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четко ставит задачу, терпелив. Оплата всегда четко по графику. Приятно работать. Рекомендую всем.
$1
10 баллов
11 лет назад
Хорошее и ответственное выполнение поставленной задачи.
Ответный отзыв
Очень понимающий заказчик. Всегда четко ставит задачу. Оплата происходит моментально. Всем советую работать с Антоном. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$7
10 баллов
11 лет назад
Татьяна вовремя справилась с работой, выполнила все указания точно и без лишних вопросов. Надеюсь на длительное сотрудничество, т.к. редко можно найти таких ответственных и находящихся постоянно на связи работников. Татьяне огромное спасибо!
Ответный отзыв
Елена ответственный заказчик. Оплату произвела вовремя, без задержек. Сейчас трудно найти такого работодателя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Советую всем работать с таким человеком.
$1
10 баллов
11 лет назад
Очень хорошая исполнительница. Работу выполняла качественно и грамотно и самое главное в срок. Будем сотрудничать и в дальнейшем.
Ответный отзыв
Очень хороший работодатель. Всегда выходит на связь, не пропадает. Обязательно поможет с источниками, и ответит на все интересующие вопросы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую работать с Алексеем .
$10
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель, грамотный, отечественный. все делает безупречно и четко следует моим требованиям. приятно общаться, делает срочные работы и всегда на связи)) рекомендую работать с Татьяной) сейчас таких работников мало к сожалению. было приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
Очень хороший, просто классный работодатель. Всегда поможет и разъяснит все, всегда на связи. Ответит на любой вопрос, на любую тему. Очень терпелива к моим ошибкам. Лида научила меня всему, что я теперь знаю. Приятно работать, надеюсь, что продолжим в этом духе. Советую всем такого учителя.
Копирайтинг
5 отзывов
от $10
от 10 дней
#388
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $10
от 10 дней
#5136