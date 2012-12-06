Очень хороший, просто классный работодатель. Всегда поможет и разъяснит все, всегда на связи. Ответит на любой вопрос, на любую тему. Очень терпелива к моим ошибкам. Лида научила меня всему, что я теперь знаю. Приятно работать, надеюсь, что продолжим в этом духе. Советую всем такого учителя.