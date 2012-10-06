20 статей на тему "рингтоны"

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок165 просмотров

Нужно 20 уникальный статей на тему "рингтоны на телефон", "музыка для мобильного", "нарезки песен".

Содержание и стиль статей не имеет значение.

Главное чтобы статьи были на данную тематику и в статье содержались ключевые слова:

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"скачать нарезки песен"

Не более 4-5 вхождений в одной статье.

13 лет назад
Alexander90
Александр 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
13 лет назад
$40
5 дней
Огромное спасибо Татьяне! Отлично справилась с написанием статей по теме "рингтоны". Текст простой и в тоже время понятный, осмысленный. Самое то для SEO. Работа была сдана даже раньше срока, что сильно порадовало. Буду и дальше сотрудничать. Рекомендую!
С удовольствием работала с Александром. Все предельно четко в ТЗ, приятное общение, мгновенная оплата. Довольна сотрудничеством. Рекомендую всем и сама очень надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
13 лет назад

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