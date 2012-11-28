Нужно 20 уникальный статей на тему "рингтоны на телефон", "музыка для мобильного", "нарезки песен". Содержание и стиль статей не имеет значение. Главное чтобы статьи были на данную тематику и в статье содержались ключевые ...
Наполнение для сайта, тематика - кредиты
Доброго времени.
Требуется написание статей на сайт кредитного брокера — это статьи в разделы типа "Выдача кредита + Банк", "Выдача кредита под залог + вид залога", главная страницу
Объем текстовой информации для одного раздела — от 700 до 1500 символов.
Текст должен быть качественно структурирован, в нем должны присутствовать ключевые слова для данного раздела и специфичные термины, относящиеся к сабжу.
В качестве тестового задания можете выбрать любой раздел сайта.
Просьба писать людям только с опытом в данной тематике!
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