Наполнение для сайта, тематика - кредиты

Доброго времени.

Требуется написание статей на сайт кредитного брокера — это статьи в разделы типа "Выдача кредита + Банк", "Выдача кредита под залог + вид залога", главная страницу

Объем текстовой информации для одного раздела — от 700 до 1500 символов.

Текст должен быть качественно структурирован, в нем должны присутствовать ключевые слова для данного раздела и специфичные термины, относящиеся к сабжу.

В качестве тестового задания можете выбрать любой раздел сайта.

Просьба писать людям только с опытом в данной тематике!