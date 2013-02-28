Нужны рерайтеры/копирайтеры

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Завершен104 заявки2232 просмотра

Здравствуйте! Для написания качественного контента требуются рерайтеры/копирайтеры с опытом работы. Тематики разные: строительство, бизнес, отдых, техника. На первых порах оплата сразу после написания и проверки текста, потом раз в неделю. Оплата на WebMoney, до 30 руб за 1000 знаков (все подробности при личной переписке). В день нужно делать примерно 8–10 тысяч знаков без пробелов. Оставляйте Аськи и мейлы, по возможности буду отвечать. Просьба не писать людям, которые не нацелены на долгосрочное сотрудничество. Если Вы взяли работу и пропали, сразу негативный отзыв, так что думайте перед тем как написать.

12 лет назад
Ryanik
39 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

sistersept
Ирина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
12 лет назад
$30
1 день
Очень доволен сотрудничеством с Ириной. Качество на высшем уровне. Рекомендую.
Очень рада сотрудничеству с Николаем - честный, понимающий и порядочный заказчик. С удовольствием продолжу наше сотрудничество!

Заявки фрилансеров

sistersept
Ирина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
12 лет назад

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