Нужны рерайтеры/копирайтеры

Здравствуйте! Для написания качественного контента требуются рерайтеры/копирайтеры с опытом работы. Тематики разные: строительство, бизнес, отдых, техника. На первых порах оплата сразу после написания и проверки текста, потом раз в неделю. Оплата на WebMoney, до 30 руб за 1000 знаков (все подробности при личной переписке). В день нужно делать примерно 8–10 тысяч знаков без пробелов. Оставляйте Аськи и мейлы, по возможности буду отвечать. Просьба не писать людям, которые не нацелены на долгосрочное сотрудничество. Если Вы взяли работу и пропали, сразу негативный отзыв, так что думайте перед тем как написать.