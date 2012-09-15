Бизнес-инкубатор «IT Launchpad» (www.launchpad.com.ua) открывает вакансию PHP-программиста на полный рабочий день для работы над текущими и новыми проектами, в том числе, реализуемыми в партнёрстве с крупным креативным агентством. Работа предусматривает как комплексную разработку проектов "с нуля", ...