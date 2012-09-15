IT-Launchpad

Сергей Калинчук IT-Launchpad

 
43 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
+38-(044)-331-53-31

Бизнес-инкубатор «IT Launchpad»

Деятельность:

Содействие в разработке перспективных проектов в сфере информационных технологий.

  • Архитектор (начальный уровень)

    Требуется архитектор начального уровня (можно студент) с навыками работы в программе ArchiCAD для регулярного создания несложных чертежей и визуализаций по предоставляемым наброскам или эскизам. Оплата сдельная. Возможна удаленная работа.

    ArchiCAD
    Архитектура зданий10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • СЕО-специалист для сопровождения проектов

    $250

    Требуется СЕО Специалист для постоянного сопровождения проектов Бизнес-Инкубатора «IT-Launchpad» (www.altera.tv, www.tenderino.com.ua, www.radugaimages.com, www.artes.in.ua, www.compex.com.ua, www.launchpad.com.ua) Краткое описание этих проектов: http://launchpad.com.ua/compl-projects Ежемесячная абонплата за оговоренный объём работ по всем проектам ориентировочно составляет $200 в месяц. Расходы на закупку ссылок ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Журналист, ведущий онлайн-шоу (стартап-проекты)

    Бизнес-инкубатор «IT Launchpad» ищет молодого журналиста (можно студента), который активно интересуется темой стартап-проектов, для написания статей по тематике стартап-проектов, ведения тематического он-лайн ток-шоу (в формате подкаста) в рамках нового проекта бизнес-инкубатора, а также регулярного общения ...

    Написание статей
    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • PHP-программист

    Бизнес-инкубатор «IT Launchpad» (www.launchpad.com.ua) открывает вакансию PHP-программиста на полный рабочий день для работы над текущими и новыми проектами, в том числе, реализуемыми в партнёрстве с крупным креативным агентством. Работа предусматривает как комплексную разработку проектов "с нуля", ...

    PHPJavascriptMySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад