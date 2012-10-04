Требуется написать пару абзацев текста

Компания занимается продажей конфиската, есть начитка от заказчика по двум текстовым блокам. Требуется эту начитку превратить в приятный читаемый текст Для людей. Не для роботов, сео оптимизация не нужна.

Требуется написать несколько предложений о компании и УТП на главную. Кто не знает что такое УТП, проходите мимо сразу.

Общий объем написанного текста, ожидаемый от исполнителя - не больше половины A4.