Написание текстов для страниц сайта

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Завершен18 заявок317 просмотров

Нужны исполнители для написания текстов на страницы сайта

Тематика текста: Ремонт техники Apple

Размер 1 текста: 1500-1800 зн. без пробелов

Количество текстов на 1-го исполнителя: 7-9

Оплата 75 р./1000 зн.

Если Вас заинтересовал проект, пишите. Подробное ТЗ скину в личку.

13 лет назад
dancer2
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранные исполнители

Mary_Jane
Лия 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$40
5 дней
Лия грамотный и ответственный исполнитель. С написанием статей для сайта по ремонту техники Apple справилась на отлично, соблюдая поставленные сроки. С такими людьми всегда приятно работать. Рекомендую.
Хороший заказчик, побольше таких
razlogov
Иван 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$2
1 день
Отличный копирайтер. Работал с Иваном по написанию текстов для сайта по ремонту техники Apple. Задачу выполнил по всем требованиям. Точно, качественно и оперативно. Спасибо Вам, Иван, за профессионализм и ответственность.
Прекрасный заказчик, который дает четкие задания и производи своевременную оплату услуг фрилансеров. Так же, хочется отметить, тактичность и понятное общение.
VicThor
Виктор 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$5
2 дня
Отличный фрилансер. Скорость и качество работы на должном уровне. Работал с Виктором по нескольким заданиям. Результатом очень доволен! Спасибо.
Чёткое ТЗ, приятное общение, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Mary_Jane
Лия 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
razlogov
Иван 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
VicThor
Виктор 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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