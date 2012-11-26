dancer2

Степан dancer2

 
34 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написание текстов для сайта

    Требуется исполнитель для написания текстов на страницы сайта. Тематика текстов: Ремонт смартфонов и планшетов Samsung Ссылка на подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1iVWyjRiEQb3xWN66WPEMdg-RNrEKenEUCk-6zKf8KDA/edit Оплата: 75р.\1000 зн.б.п. Сроки можете указать в заявке, либо обсудим индивидуально. Предпочтение отдается командам копирайтеров. Тексты нужны хорошие, читабельные.

    Тексты для сайта
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание текстов для страниц сайта

    Требуются исполнители для написания текстов на страницы сайта. Тематика текстов: ремонт техники Apple (iPhone, iPad, Macbook) Оплата 75р./1000 зн.б.п. WM, ЯД Сроки и объем обсуждаются отдельно. ТЗ скидываю в личку. (Просьба не писать сразу в ПМ, оставляйте свою заявку ...

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн для сайта сервисного центра Apple

    Тематика сайта: ремонт техники Apple Количество страниц: 1 главная и 10(+-2) внутренних. Требования к исполнителю: 1. Опыт и умение в использовании модульной сетки 2. Знание типографики 3. Опыт создания коллажей (хороших коллажей) 4. Аккуратность и внимательность 5. Соблюдение оговоренных сроков (строго) В заявке ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание текстов на страницы сайта. Большой объем

    Требуются исполнители для написания большого количества текстов. Тематика текстов - Ремонт техники Apple Общие требования к ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1cP-XB4M6MXwGef1Ts6u1fshooY1BK0z1IqeisZFcAhE/edit Оплата: 75 руб.\1000 зн. Если у Вас есть тексты на заданную тематику, укажите на них ссылки в заявке. Сроки обговариваются отдельно.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание большого объема текста для страниц сайта

    Требуются исполнители для написания большого объема текстов на страницы сайта. Условия оплаты: 75р./1000 зн. Ссылка на ТЗ с требованиями: https://docs.google.com/document/d/16K8l0ZP-1Arg0dZs3lyiUqFIA8uvhB0RRyRkNetBcMY/edit Обязательно прочтите само ТЗ и комментарий внизу (в нем вся дополнительная информация по объему и условиям работы), перед ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн сайта сервисного центра по ремонту Apple

    Необходим исполнитель для создания дизайна сайта сервисного центра по ремонту техники Apple. Объем проекта: Главная страница, ~10 внутренних и желательно логотип. Бюджет по договоренности. Указывайте пожалуйста Вашу примерную цену выполнения проекта и примерные сроки в заявке + ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов51 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка 2-х внутренних страниц сайта

    Есть готовый сайт. Необходимо сверстать 2 дополнительные страницы используя уже имеющиеся элементы сайта. Футер, шапка, стили ссылок и структура сайта - все уже готово, добавить только внутренний контент 2-х страниц. Вот ТЗ на верстку: https://docs.google.com/document/d/1C_xOOzEu-Ainmq323vay1yj3GqoAIDd_8mOZv1Ze0AI/edit. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка сайта

    Необходимо сверстать сайт по ТЗ: https://docs.google.com/document/d/14IyhDs9h_ayrYgqfcQrrdfDWZM3N3n1zA7bm5Ndgmn0/edit Срок выполнения: максимум 2 дня. Пишите Ваши предложения по ценам.

    Верстка сайта
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Текст для страниц сайта

    Нужны исполнители для написания текстов на страницы сайта Тематика текста: Ремонт техники Apple Размер 1 текста: 1500–1800 зн. без пробелов Количество текстов на 1-го исполнителя: 7–9 Оплата 75 р./1000 зн. - это конечная цена. Если Вас заинтересовал проект, пишите. Подробное ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание текстов для страниц сайта

    Нужны исполнители для написания текстов на страницы сайта Тематика текста: Ремонт техники Apple Размер 1 текста: 1500-1800 зн. без пробелов Количество текстов на 1-го исполнителя: 7-9 Оплата 75 р./1000 зн. Если Вас заинтересовал проект, пишите. Подробное ТЗ скину в личку.

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Mary_Jane
Лия 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Написание текстов для страниц сайта
Хороший заказчик, побольше таких
Лия грамотный и ответственный исполнитель. С написанием статей для сайта по ремонту техники Apple справилась на отлично, соблюдая поставленные сроки. С такими людьми всегда приятно работать. Рекомендую.
Ответный отзыв
kristem
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Написание большого объема текста для страниц сайта
Спасибо за интересный проект! Буду рада продолжению сотрудничества!
По качеству текстов команду Кристины можно смело оценить на 10 из 10 баллов. Самое точное соответствие ТЗ, какое только возможно. Очень легко решаются все вопросы и быстро принимаются решения. Ставлю большой плюс в карму за отличное выполнение. В дальнейшем обязательно продолжаем сотрудничество. Спасибо.
Ответный отзыв
VicThor
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Написание текстов для страниц сайта
Чёткое ТЗ, приятное общение, своевременная оплата. Рекомендую.
Отличный фрилансер. Скорость и качество работы на должном уровне. Работал с Виктором по нескольким заданиям. Результатом очень доволен! Спасибо.
Ответный отзыв
razlogov
Иван 
39 летГрузия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$2
10 баллов
11 лет назад
Написание текстов для страниц сайта
Прекрасный заказчик, который дает четкие задания и производи своевременную оплату услуг фрилансеров. Так же, хочется отметить, тактичность и понятное общение.
Отличный копирайтер. Работал с Иваном по написанию текстов для сайта по ремонту техники Apple. Задачу выполнил по всем требованиям. Точно, качественно и оперативно. Спасибо Вам, Иван, за профессионализм и ответственность.
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