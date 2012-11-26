Требуется исполнитель для написания текстов на страницы сайта. Тематика текстов: Ремонт смартфонов и планшетов Samsung Ссылка на подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1iVWyjRiEQb3xWN66WPEMdg-RNrEKenEUCk-6zKf8KDA/edit Оплата: 75р.\1000 зн.б.п. Сроки можете указать в заявке, либо обсудим индивидуально. Предпочтение отдается командам копирайтеров. Тексты нужны хорошие, читабельные.
- Копирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуются исполнители для написания текстов на страницы сайта. Тематика текстов: ремонт техники Apple (iPhone, iPad, Macbook) Оплата 75р./1000 зн.б.п. WM, ЯД Сроки и объем обсуждаются отдельно. ТЗ скидываю в личку. (Просьба не писать сразу в ПМ, оставляйте свою заявку ...Копирайтинг28 заявокЗакрыт11 лет назад
Тематика сайта: ремонт техники Apple Количество страниц: 1 главная и 10(+-2) внутренних. Требования к исполнителю: 1. Опыт и умение в использовании модульной сетки 2. Знание типографики 3. Опыт создания коллажей (хороших коллажей) 4. Аккуратность и внимательность 5. Соблюдение оговоренных сроков (строго) В заявке ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуются исполнители для написания большого количества текстов. Тематика текстов - Ремонт техники Apple Общие требования к ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1cP-XB4M6MXwGef1Ts6u1fshooY1BK0z1IqeisZFcAhE/edit Оплата: 75 руб.\1000 зн. Если у Вас есть тексты на заданную тематику, укажите на них ссылки в заявке. Сроки обговариваются отдельно.Копирайтинг15 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуются исполнители для написания большого объема текстов на страницы сайта. Условия оплаты: 75р./1000 зн. Ссылка на ТЗ с требованиями: https://docs.google.com/document/d/16K8l0ZP-1Arg0dZs3lyiUqFIA8uvhB0RRyRkNetBcMY/edit Обязательно прочтите само ТЗ и комментарий внизу (в нем вся дополнительная информация по объему и условиям работы), перед ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходим исполнитель для создания дизайна сайта сервисного центра по ремонту техники Apple. Объем проекта: Главная страница, ~10 внутренних и желательно логотип. Бюджет по договоренности. Указывайте пожалуйста Вашу примерную цену выполнения проекта и примерные сроки в заявке + ...Дизайн сайтов51 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть готовый сайт. Необходимо сверстать 2 дополнительные страницы используя уже имеющиеся элементы сайта. Футер, шапка, стили ссылок и структура сайта - все уже готово, добавить только внутренний контент 2-х страниц. Вот ТЗ на верстку: https://docs.google.com/document/d/1C_xOOzEu-Ainmq323vay1yj3GqoAIDd_8mOZv1Ze0AI/edit. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо сверстать сайт по ТЗ: https://docs.google.com/document/d/14IyhDs9h_ayrYgqfcQrrdfDWZM3N3n1zA7bm5Ndgmn0/edit Срок выполнения: максимум 2 дня. Пишите Ваши предложения по ценам.HTML-верстка13 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужны исполнители для написания текстов на страницы сайта Тематика текста: Ремонт техники Apple Размер 1 текста: 1500–1800 зн. без пробелов Количество текстов на 1-го исполнителя: 7–9 Оплата 75 р./1000 зн. - это конечная цена. Если Вас заинтересовал проект, пишите. Подробное ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужны исполнители для написания текстов на страницы сайта Тематика текста: Ремонт техники Apple Размер 1 текста: 1500-1800 зн. без пробелов Количество текстов на 1-го исполнителя: 7-9 Оплата 75 р./1000 зн. Если Вас заинтересовал проект, пишите. Подробное ТЗ скину в личку.Копирайтинг3 исполнителяЗавершен11 лет назад