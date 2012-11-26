Требуются исполнители для написания большого объема текстов на страницы сайта. Условия оплаты: 75р./1000 зн. Ссылка на ТЗ с требованиями: https://docs.google.com/document/d/16K8l0ZP-1Arg0dZs3lyiUqFIA8uvhB0RRyRkNetBcMY/edit Обязательно прочтите само ТЗ и комментарий внизу (в нем вся дополнительная информация по объему и условиям работы), перед ...