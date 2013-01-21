Дизайн для сайта сервисного центра Apple

Дизайн сайтовЗакрыт29 заявок226 просмотров
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Тематика сайта: ремонт техники Apple

Количество страниц: 1 главная и 10(+-2) внутренних.

Требования к исполнителю:

1. Опыт и умение в использовании модульной сетки

2. Знание типографики

3. Опыт создания коллажей (хороших коллажей)

4. Аккуратность и внимательность

5. Соблюдение оговоренных сроков (строго)

В заявке обязательно указывайте:

1. Цена за главную и внутренние страницы

2. Сроки выполнения (постранично: главная и внутренние)

3. Если есть сайты данной тематики в портфолио, укажите на них отдельную ссылку.

Остальные условия и ТЗ обсуждаются отдельно.

11 лет назад
dancer2
Степан 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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