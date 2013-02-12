Нарисовать дизайн для городской справочной

Задание — Сделать дизайн для сайта — одностраничника. Есть примерный эскиз и тексты. Тематика — косметика для похудения. Водорослевые обертывания.Есть готовые варианты одностраничников, мне нужно сделать в этом же ключе, но по моей тематике. Требуется сделать несколько ...