Нарисовать дизайн для городской справочной

Всем привет! Необходимо сделать лендинг пейдж на сайте rotstern.ru на новую услугу. Срок исполнения 3 дня. Главные условия цветовая гамма совпадала с сайтом, максимом картинок и минимум текста, срочность.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать 3 страницы: главная, просмотр компании и просмотр какого-то раздела.
Подробности в личке.
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