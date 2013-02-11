Нужен дизайн сайта

$50
Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок215 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Кратко опишу ситуацию :

Возможно ли сделать простенький дизайн сайта - интересует первая (главная) страница и ее верстка. Ну и еще одна страница - которая будет фоном всех остальных страниц.

Примерное, что хочу сделать - есть на картинке, но сразу говорю, это я схематически нарисовала в пеинте, что хочу увидеть. Есть сайт, который мне нравится по дизайну, но к сожалению, два одинаковых сайта быть не должно :) Вот сайт, который понравился http://alf-ua.com/ Я хочу чтобы все блоки были отдельно один от другого. По этому не уверена какая какая должна быть менюшка сверху...

Хочу узнать по стоимости и по времени как быстро это можно сделать?

Дизайн сайта
11 лет назад
ketrina
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сделать красивый дизайн фона для 1 страницы сайта

    $100

    Сделать красивый дизайн фона для 1 страницы сайта. Есть готовый сайт. Для рекламодателя меняется фон одной странички. В качестве примера - здесь обычная страница http://www.koolinar.ru/contest/show/475 А здесь - страницы с фоном для рекламодателя: http://www.koolinar.ru/contest/show/459 http://www.koolinar.ru/contest/show/458 http://www.koolinar.ru/contest/show/461 От Вас нужно просто сделать ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн автомобильного сайта

    $100

    Название сайта: "мой мерседес" (около названия можно вставить тематическую картинку, типа как логотип) тематика: статьи, отчёты , фотографии и видео по ремонту личного мерседеса спринтер 313. Цвета сайта НЕ розовый, НЕ голубой, и без черных тонов. Нравится сайт ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработать дизайн приземляющей страницы

    Требуется разработать дизайн приземляющей страницы на основании макета. Страница посвящена прибору, который блокирует воздействие электромагнитных полей. Макет приложен к объявлению С исполнителя требуется разработать 3 варианта с различными вариантами цветового оформления. Так же с вас информация: 1) Сроки 2) ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    Добрый день. Требуется сделать дизайн для сайта. Тематика обучение, заказ курсовых и дипломов. Есть готовый логотип. Цена и сроки.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн процесса оформления/покупки товара

    Необходимо разработать дизайн процесса оформления/покупки товара в интернет-магазине. Процесс должен быть понятным, красиво оформлен. Все этапы оформления заказа должны быть пронумерованы, необходимо видеть сколько осталось шагов до завершения. Процесс начинается с корзины, заканчивается страницей с ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Необходимо нарисовать дизайн мебельного сайта

    Нужно нарисовать дизайн мебельного сайта Более дательно по работе - в личку. Сейчас опишу задачу вцелом, чтоб Вы имели представление, что вообще требуется 1. Цветовая гамма - простая. Бело/серая 2. На шапке будет картинка. Сперва она - эскиз, ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Добавление интернет-магазина на сайт

    Сайт: berkline-excluzive.ru Добавляем на сайт интернет-магазин. Что необходимо: 1. переделать дизайн станицу каталога. 2. переделать страницу карточки товара. 3. нарисовать страницу "оформить заказ". 4. нарисовать и разместить в существующем дизайне внятную и наглядную "корзину" Сложность: Все это необходимо сделать на основе существующего дизайна. Страницы ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад