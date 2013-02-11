Нужен дизайн сайта

Кратко опишу ситуацию :

Возможно ли сделать простенький дизайн сайта - интересует первая (главная) страница и ее верстка. Ну и еще одна страница - которая будет фоном всех остальных страниц.

Примерное, что хочу сделать - есть на картинке, но сразу говорю, это я схематически нарисовала в пеинте, что хочу увидеть. Есть сайт, который мне нравится по дизайну, но к сожалению, два одинаковых сайта быть не должно :) Вот сайт, который понравился http://alf-ua.com/ Я хочу чтобы все блоки были отдельно один от другого. По этому не уверена какая какая должна быть менюшка сверху...

Хочу узнать по стоимости и по времени как быстро это можно сделать?