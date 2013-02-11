Нужен дизайн сайта

Сделать красивый дизайн фона для 1 страницы сайта. Есть готовый сайт. Для рекламодателя меняется фон одной странички. В качестве примера - здесь обычная страница http://www.koolinar.ru/contest/show/475 А здесь - страницы с фоном для рекламодателя: http://www.koolinar.ru/contest/show/459 http://www.koolinar.ru/contest/show/458 http://www.koolinar.ru/contest/show/461 От Вас нужно просто сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Кратко опишу ситуацию :
Возможно ли сделать простенький дизайн сайта - интересует первая (главная) страница и ее верстка. Ну и еще одна страница - которая будет фоном всех остальных страниц.
Примерное, что хочу сделать - есть на картинке, но сразу говорю, это я схематически нарисовала в пеинте, что хочу увидеть. Есть сайт, который мне нравится по дизайну, но к сожалению, два одинаковых сайта быть не должно :) Вот сайт, который понравился http://alf-ua.com/ Я хочу чтобы все блоки были отдельно один от другого. По этому не уверена какая какая должна быть менюшка сверху...
Хочу узнать по стоимости и по времени как быстро это можно сделать?
- Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Название сайта: "мой мерседес" (около названия можно вставить тематическую картинку, типа как логотип) тематика: статьи, отчёты , фотографии и видео по ремонту личного мерседеса спринтер 313. Цвета сайта НЕ розовый, НЕ голубой, и без черных тонов. Нравится сайт ...Завершен11 лет назад
Требуется разработать дизайн приземляющей страницы на основании макета. Страница посвящена прибору, который блокирует воздействие электромагнитных полей. Макет приложен к объявлению С исполнителя требуется разработать 3 варианта с различными вариантами цветового оформления. Так же с вас информация: 1) Сроки 2) ...Завершен11 лет назад
- $100
Добрый день. Требуется сделать дизайн для сайта. Тематика обучение, заказ курсовых и дипломов. Есть готовый логотип. Цена и сроки.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать дизайн процесса оформления/покупки товара в интернет-магазине. Процесс должен быть понятным, красиво оформлен. Все этапы оформления заказа должны быть пронумерованы, необходимо видеть сколько осталось шагов до завершения. Процесс начинается с корзины, заканчивается страницей с ...Завершен11 лет назад
- $33
Тематика - салон красоты сроки жмут. фирменный стиль предоставлю. кто сможет быстро?Завершен11 лет назад
Нужно нарисовать дизайн мебельного сайта Более дательно по работе - в личку. Сейчас опишу задачу вцелом, чтоб Вы имели представление, что вообще требуется 1. Цветовая гамма - простая. Бело/серая 2. На шапке будет картинка. Сперва она - эскиз, ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Здравствуйте, нужно разработать дизайн главной, вторых страниц и основных элементов сайта. Подробности в ТЗЗавершен11 лет назад
Нужен редизайн сайта zаkvаski.соm (набирать руками) Обязательно Киев и портфолио. Нужно переработать страницы каталога и страницы торговых сетей.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт: berkline-excluzive.ru Добавляем на сайт интернет-магазин. Что необходимо: 1. переделать дизайн станицу каталога. 2. переделать страницу карточки товара. 3. нарисовать страницу "оформить заказ". 4. нарисовать и разместить в существующем дизайне внятную и наглядную "корзину" Сложность: Все это необходимо сделать на основе существующего дизайна. Страницы ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад