Дизайн автомобильного сайта

Название сайта: "мой мерседес" (около названия можно вставить тематическую картинку, типа как логотип)

тематика: статьи, отчёты , фотографии и видео по ремонту личного мерседеса спринтер 313.

Цвета сайта НЕ розовый, НЕ голубой, и без черных тонов.

Нравится сайт http://www.velesclub.ru/ , шапку так же несколько мерседесов. В шапке название справа. В данном дизайне нравиться внешний вид, всё есть и в то же время ничего лишнего.

Под шапкой горизонтальное меню.

Левый столбик - красивая кнопка фото, кнопка видео, область с статьями, область с новостями.

Тематический футер.