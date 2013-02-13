Дизайн автомобильного сайта

$100
Дизайн сайтовЗавершен24 заявки246 просмотров
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Название сайта: "мой мерседес" (около названия можно вставить тематическую картинку, типа как логотип)

тематика: статьи, отчёты , фотографии и видео по ремонту личного мерседеса спринтер 313.

Цвета сайта НЕ розовый, НЕ голубой, и без черных тонов.

Нравится сайт http://www.velesclub.ru/ , шапку так же несколько мерседесов. В шапке название справа. В данном дизайне нравиться внешний вид, всё есть и в то же время ничего лишнего.

Под шапкой горизонтальное меню.

Левый столбик - красивая кнопка фото, кнопка видео, область с статьями, область с новостями.

Тематический футер.

11 лет назад
skalp2012
39 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
erv31
Роман 
28 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
год назад
12 отзывов
11 лет назад
$60
2 дня
Большое спасибо, Роман, за профессионально выполненную работу! Всё сделано на высшем уровне, в указанные сроки и именно так как я хотел, были учтены все пожелания. Приятно сотрудничать с профессионалом, доброжелательное общение и понимание друг друга привело к отличному результату! Сам доволен, рекомендую всем!
Очень доволен совместным сотрудничеством. Александр прекрасный, ответственный заказчик, который знает чего хочет и может адекватно это донести до исполнителя.
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