Дизайн сайта производителя офисных перегородок

нужен редизайн для сайта ooostroitel.ru. нужен современный приятный дизайн. например нравяться следующие сайты http://www.peregorodok.net/http://www.peregorodkaspb.ru/ .

что именно нужно:

полностью сверстанный дизайн готовый к установке. ( для особо сообразительных - страница образец, файлы картинок и фонов разбитые по папкам, файлы стиля)

условия :

НИКАКИХ ПРЕДОПЛАТ !!!

желательна оплата по факту, на крайний случай поэтапная оплата

рассмотрение черновиков может занять ДО 5 РАБОЧИХ ДНЕЙ (будем стараться принять решение в этот же день но возможны заминки)

предпочтение отдаеться дизайнерам предоставившим макет/черновик

примечания:

обратите внимание что ТЗ отсутствует (!!!) не надо его требовать! в виду этого для вас дана полная свобода действий. бюджет не определен, цены уровня дизайн компаний не рассамтриваються!