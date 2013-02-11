Полный редизайн (только для профи)

$500
Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок171 просмотр
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Нужен шикарный дизайн для приложения http://vk.com/moodr

Требуется сделать полный редизайн того, что есть в приложении, а так же добавить несколько новых ключевых элементов (об этом поговорим с выбранным исполнителем). Стилизация дизайна должна будет совершенно отличаться от того, что есть сейчас (т.е. группировка и т.п., все обсуждаемо).

Интересует только исполнители с хорошим портфолио! Примеры ваших лучших дизайнов прикрепляйте к ответу на проект.

11 лет назад
InAeternum
Андрей 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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