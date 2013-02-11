Дизайн для интернет-приложения

Добрый день, есть шаблон ДЛЕ нужно немного изменить дизайн! Интересует сроки и цена вопроса!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать дизайн интернет-сервиса.
Работать на базе ТЗ и прототипа (сделан в Axure).
Количество экранов/страниц - 7, основном в страницы управления аккаунтом пользователей сервисом.
Упор в дизайне на удобство интерфейса для пользователя,понятность работы.
Требуется человек с адекватным опытом работы, поэтому просьба в откликах прислать примеры работ с достаточно сложным интерфейсом (таблицы, графики).
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