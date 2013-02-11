Разработать дизайн онлайн журнала

ТЗ - нужно подготовить шаблон для корпоративного журнала.

Сам дизайн должен быть лаконичным и легким. Тематика журнала - образовательная. Содержание примерно - познавательные статьи о работе в интернет, письма и рассказы студентов и тд

В журнале будет три основных рубрики - Для новичков, работа в интернет, бизнес в интернет (рабочие названия)

Объем журнала 6-12 страниц, формат PDF.

Более подробно по заданию выбранному исполнителю.

От вас сроки, стоимость разработки шаблона, ссылка на ваш дизайн электронного журнала близкий к нашему ТЗ