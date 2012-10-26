Есть несколько вебинаров + текстовый файл . Нужно написать мини книгу на 11-13 страниц ворда. книга должна быть написана по правилам интернет маркетинга. т.е. быть содержательной , нести пользу и продавать продвинутый ...
- Копирайтинг16 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть готовый дизайн страницы от дизайнера. Нужно сверстать, осень срочно. Только качественная профессиональная верстка.HTML-верстка13 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен юрист для составления договора продажи интернет бизнеса. Договор стандартный. Данные все предоставим кандидату. Жду предложений по срокам и цене.Юридические услуги1 исполнительЗавершен11 лет назад
Разработать скрипт который автоматически будет выдавать сертификаты прохождения тренинга клиентам . жду предложений по срокам и ценеВеб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть готовый текст нужно подготовить несколько слайдов на главную страницу сайта . Жду предложений по срокам и цене.Презентации2 заявкиЗакрыт11 лет назад
есть подготовленный текст нужно оформить слайдыПрезентации5 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт , нужно сделать сайт на ворд пресс. Главная страница сайта выглядит должна так: шапка, далее страницы , ниже меняющиеся слайды, тест , подвал. Примерный скрин прикреплен. Жду предложений по срокам и цене.HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
ТЗ - нужно подготовить шаблон для корпоративного журнала. Сам дизайн должен быть лаконичным и легким. Тематика журнала - образовательная. Содержание примерно - познавательные статьи о работе в интернет, письма и рассказы студентов и тд В журнале будет ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
есть от транскрибированный текст , нужно привести в читабельный вид + проверка на орфографию Сейчас кол. знаков 6000 с пробелами. Жду предложений по срокам и цене.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть текст ,который будет читать диктор, сценарий по этому тексту. Жду предложений по срокам и цена .Видеомонтаж10 заявокЗакрыт11 лет назад
Текст должен быть именно для видео, т.е. фразы короткие, емкие, конкретные. Жду предложений по срокам и цене.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть купон , уже нарисованный и готовый , на нем нарисовано поле № купона Нужно: сделать 5000 купонов , с проставленными номерами , т.е. у каждого купона должен быть свой индивидуальный номер , проставленный как на ...Прочее1 исполнительЗавершен11 лет назад
знаков 2000 в статье описать: - что за празник - традиции празнования - как одеватся - как праздуется в России жду предложений по срокам и ценеКопирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
баннера трех размеров про авто конкурсБаннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
нужно сделать шапку сайта ,ориентация как тут http://job-marafon.ru/ по для этой странице creditam-net.ru текст в шапке : Разобъем оковы КРЕДИТНОГО РАБСТВА за ДВЕ НЕДЕЛИ и научим зарабатывать на свои потребности САМОСТОЯТЕЛЬНО! Якоря оставляем вкладка : старт 12 ноябряДизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
1. отремонтировать комменты, почему, то не отсылаются. (1 сайт ) 2. поставить плагин который ссылки на англ. сам переводит.(2 сайта) 3. поставить соц. кнопки,(2 сайта) Жду предложений по срокам и ценеПрочее1 исполнительЗавершен11 лет назад
для реалити-тренинга "На свободу" http://na-svobodu.ru/ Лого должен быть ярким, но без кича. Возможно, что-то схожее с тем, что сейчас. Пальмы, чайки... чтоб была ассоциация с финансовой свободой прямая. В лого обязательно должна быть надпись - Реалити-тренинг НА СВОБОДУ И должно ...Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт11 лет назад