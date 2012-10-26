qacha

Дарья Кирсанова qacha

 
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Снимаю вашу головную боль
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужно написать мини-книгу

    Есть несколько вебинаров + текстовый файл . Нужно написать мини книгу на 11-13 страниц ворда. книга должна быть написана по правилам интернет маркетинга. т.е. быть содержательной , нести пользу и продавать продвинутый ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать шаблон сайта

    Есть сайт , нужно сделать сайт на ворд пресс. Главная страница сайта выглядит должна так: шапка, далее страницы , ниже меняющиеся слайды, тест , подвал. Примерный скрин прикреплен. Жду предложений по срокам и цене.

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать дизайн онлайн журнала

    ТЗ - нужно подготовить шаблон для корпоративного журнала. Сам дизайн должен быть лаконичным и легким. Тематика журнала - образовательная. Содержание примерно - познавательные статьи о работе в интернет, письма и рассказы студентов и тд В журнале будет ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно сделать купоны для отправки клиентам

    Есть купон , уже нарисованный и готовый , на нем нарисовано поле № купона Нужно: сделать 5000 купонов , с проставленными номерами , т.е. у каждого купона должен быть свой индивидуальный номер , проставленный как на ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать статью о Хэллоуине

    знаков 2000 в статье описать: - что за празник - традиции празнования - как одеватся - как праздуется в России жду предложений по срокам и цене

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Баннеры

    баннера трех размеров про авто конкурс

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать шапку сайту

    нужно сделать шапку сайта ,ориентация как тут http://job-marafon.ru/ по для этой странице creditam-net.ru текст в шапке : Разобъем оковы КРЕДИТНОГО РАБСТВА за ДВЕ НЕДЕЛИ и научим зарабатывать на свои потребности САМОСТОЯТЕЛЬНО! Якоря оставляем вкладка : старт 12 ноября

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно немного подправить сайты на Вордпресс

    1. отремонтировать комменты, почему, то не отсылаются. (1 сайт ) 2. поставить плагин который ссылки на англ. сам переводит.(2 сайта) 3. поставить соц. кнопки,(2 сайта) Жду предложений по срокам и цене

    WordPress
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется разработать логотип для проекта

    для реалити-тренинга "На свободу" http://na-svobodu.ru/ Лого должен быть ярким, но без кича. Возможно, что-то схожее с тем, что сейчас. Пальмы, чайки... чтоб была ассоциация с финансовой свободой прямая. В лого обязательно должна быть надпись - Реалити-тренинг НА СВОБОДУ И должно ...

    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
zkzakhar_del
Захар 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
$8
10 баллов
2 года назад
Нужно немного подправить сайты на Вордпресс
Оч хорошо
Отлично! быстро и качественно
Ответный отзыв
olgaglaz
54 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Нужно сделать купоны для отправки клиентам
Четкое ТЗ. Оплата вовремя, без проблем. Рекомендую
Хорошая работа
Ответный отзыв
YaDvigayuRa
Ядвига 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$6
10 баллов
10 лет назад
Привести текст в читабельный вид
Ответственный заказчик, рекомендую!
Юра! Отлично! быстро и качестванно
Ответный отзыв
Se_Mia
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Написать текст для видео
Отличный заказчик! Минимум переговоров - максимум результата!
Спасибо!
Ответный отзыв
vz-studio
Виталий 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
132 отзыва
$30
10 баллов
11 лет назад
Баннеры
Только положительные эмоции, рекомендую как хорошего заказчика!
Очень приятно работать с Виталием, выполняет работы в срок , и всегда качественно, пользуюсь его услугами не первый раз, и всегда довольна выполненной работой
Ответный отзыв