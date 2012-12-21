Дизайном полиграфии занимаюсь 14 лет.
Photoshop, Illustrator, InDesign – профессионально
Работаю в типографии.
Досконально знаю предпечатный и печатный процесс.
Портфолио можно посмотреть здесь: http://www.free-lance.ru/users/olgaglaz
и здесь http://www.weblancer.net/users/olgaglaz/portfolio/
Буду рада сотрудничеству
С уважением
Ольга Глазкова
Тел: +79278460880
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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- Каталог для строительной фирмы208 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
8 баллов
11 лет назад
Хороший дизайнер, улавливает сразу то что нужно клиенту, блестяще справилась с задачей. Немного не доверяет заказчику, но как специалист свою работу знает, что является главным фактором при выборе исполнителя. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Исключительно положительные впечатления от работы. Работодатель выполнил все оговоренные условия. Рекомендую к сотрудничеству, четкое ТЗ и своевременная оплата. Работает без предоплаты. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
$65
10 баллов
11 лет назад
Сделано хорошо!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Точно знает что именно ему нужно. Никаких проблем с расчетом. Можно доверять
$60
10 баллов
11 лет назад
Хорошая работа
Ответный отзыв
Четкое ТЗ. Оплата вовремя, без проблем. Рекомендую
Верстка полиграфии
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга