olgaglaz

Ольга Глазкова olgaglaz

 
54 годаРоссия/Чебоксары
11 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Дизайном полиграфии занимаюсь 14 лет.

Photoshop, Illustrator, InDesign – профессионально

Работаю в типографии.

Досконально знаю предпечатный и печатный процесс.

Портфолио можно посмотреть здесь: http://www.free-lance.ru/users/olgaglaz

и здесь http://www.weblancer.net/users/olgaglaz/portfolio/

Буду рада сотрудничеству

С уважением

Ольга Глазкова

Тел: +79278460880

[email protected]

InDesignIllustratorPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Gendospon
Геннадий 
54 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
8 баллов
11 лет назад
Дизайн буклета
Хороший дизайнер, улавливает сразу то что нужно клиенту, блестяще справилась с задачей. Немного не доверяет заказчику, но как специалист свою работу знает, что является главным фактором при выборе исполнителя. Всем рекомендую.
Исключительно положительные впечатления от работы. Работодатель выполнил все оговоренные условия. Рекомендую к сотрудничеству, четкое ТЗ и своевременная оплата. Работает без предоплаты. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
salut_pionier
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$65
10 баллов
11 лет назад
Сделать цветную инструкцию на 1 лист
Сделано хорошо!
Хороший заказчик. Точно знает что именно ему нужно. Никаких проблем с расчетом. Можно доверять
Ответный отзыв
qacha
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Нужно сделать купоны для отправки клиентам
Хорошая работа
Четкое ТЗ. Оплата вовремя, без проблем. Рекомендую
Ответный отзыв
Верстка полиграфии
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга