Необходимо сделать делать флеш-баннер, чтобы переходы между кадрами были плавными, чтобы не скакало:) Вот пример: http://www.pramotronic.ru/img/banner_proizv.gif, только нужен флеш с плавно меняющимися картинками, пока без ссылок, нужны сразу сорцы, а не только сам баннер. ...