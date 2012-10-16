Необходимо сделать 2 банера для интернет магазина (http://btt.ladys.in.ua/?page=1090#nach). Те что маленькие (центральный и правый). Один банер - GIF, второй статичный. Пожелания: 1. Соблюсти стиль сайта. 2. Баннер должен быть качественным и интересным. ...
Флеш-баннер
Необходимо сделать делать флеш-баннер, чтобы переходы между кадрами были плавными, чтобы не скакало:)
Вот пример: http://www.pramotronic.ru/img/banner_proizv.gif, только нужен флеш с плавно меняющимися картинками, пока без ссылок, нужны сразу сорцы, а не только сам баннер.
Ширина баннера 200".
Материал (gif) для работы отправлю на почту подходящему кандидату.
Вознаграждение 200 руб.
Выбранный исполнитель
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