Необходимо сделать делать флеш-баннер, чтобы переходы между кадрами были плавными, чтобы не скакало:)

Вот пример: http://www.pramotronic.ru/img/banner_proizv.gif, только нужен флеш с плавно меняющимися картинками, пока без ссылок, нужны сразу сорцы, а не только сам баннер.

Ширина баннера 200".

Материал (gif) для работы отправлю на почту подходящему кандидату.

Вознаграждение 200 руб.