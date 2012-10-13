Необходимо сделать 2 банера для интернет магазина (http://btt.ladys.in.ua/?page=1090#nach). Те что маленькие (центральный и правый). Один банер - GIF, второй статичный. Пожелания: 1. Соблюсти стиль сайта. 2. Баннер должен быть качественным и интересным. ...
Простой флеш-баннер
Нужно сделать шаблон баннера 944 на 199, три картинки сменяются раз в три секунды, каждой картинки разная ссылка. Ваша цена/срок?
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