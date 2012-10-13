Простой флеш-баннер

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Закрыт17 заявок174 просмотра

Нужно сделать шаблон баннера 944 на 199, три картинки сменяются раз в три секунды, каждой картинки разная ссылка. Ваша цена/срок?

13 лет назад
fotovi
Виктор 
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

iliya_ekamasov
Ак 
42 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
47 отзывов(-2)
13 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

iliya_ekamasov
Ак 
42 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
47 отзывов(-2)
13 лет назад