Нужен статический баннер для описания акции

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт4 заявки131 просмотр

Нужен статический баннер для главной страницы сайта с описанем акции,

Размер 497х509 пикс. Оформить в стилистике сайта, разместить 1 фото подарка и текст.

Ничего навороченого делать не надо.

13 лет назад
natalia00
Наталья 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Баннеры для онлайн казино

    Доброго! Нужно всего 4-е анимированных gif баннера размером 468*60 и 100*100. От исполнителя наличие работ в Портфолио. За всю работу 20 долларов.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать маленькие баннеры во флеш

    Нужно сделать 2 маленьких флеш-баннера размером: 728*20 красочных, с яркими графическими эффектами при наведении курсора и вшитой ссылкой для перехода при клике. Пишем цену сразу за 2 баннера! (они будут ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создать флеш-баннеры

    $50

    Требуется создать и залить на сайт несколько флеш баннеров. Суть такова что на сайте есть главный большой флеш баннер, состоящий из 3-х меняющихся баннеров. Задача создать новые 3 баннера схожей тематики (торговля форекс) ...

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать 10 простых баннеров

    $20

    Добрый день, коллеги. Нужен дизайнер, который сможет нарисовать 10 простых и легких баннеров размером 468 на 60. Баннеры должны быть статичные, простые, но так, чтобы привлекало внимание людей. Все баннеры мы разместим в ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создать анимированный gif-баннер для сайта

    Нужен анимированный gif баннер сауны. Слоган и фото есть. Баннер будет размещен на сайте clubsaun.ru в шапке. Там все баннеры довольно простого и совкового дизайна. Хотелось бы увидеть гармоничный, с читаемым текстом и ...

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист для изготовления флеш-баннеров по ТЗ

    $50

    Требуется специалист для изготовления флеш-баннеров по чётко поставленному ТЗ и готовым слайдам (в PSD). Т.е. только анимация (техническая часть) с минимумом согласований. Нацелены на долгосрочное сотрудничество. Очень предпочтительны кандидаты из Сибири. Бюджет: ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад