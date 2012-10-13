Доброго! Нужно всего 4-е анимированных gif баннера размером 468*60 и 100*100. От исполнителя наличие работ в Портфолио. За всю работу 20 долларов.
Нужен статический баннер для описания акции
Нужен статический баннер для главной страницы сайта с описанем акции,
Размер 497х509 пикс. Оформить в стилистике сайта, разместить 1 фото подарка и текст.
Ничего навороченого делать не надо.
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